غادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق لسموه البلاد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من أخيه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة لحضور إحدى مباريات كأس العالم.



هذا، وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.