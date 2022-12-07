استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بمكتبه صباح امس عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد كلا على حدة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ ها وسفير اليابان مورينو ياسوناري، وسفيرة كندا عليا مواني، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر أبوشتال.



تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر هذه اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، كما حضر المستشار في إدارة الأميركتين بوزارة الخارجية خالد عبدالرحيم الزعابي لقاء سفيرة كندا.