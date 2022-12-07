وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي:



ـ ما الاسم الحقيقي للمدعو (ع.ف.ع) والمسجل في أوراق وسجلات وزارة الداخلية؟



ـ وما الوضع القانوني للمدعو؟



ـ لقد صدر حكم نهائي في القضية رقم 18/2013 حصر أمن دولـــة في تاريخ 9/1/2014 وقــــد تأيـــد هذا الحكم من محكمتي الاستئناف والتمييز بإبعاد المذكــــور عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، فمــــا سبــــب عدم التنفيــــذ إلى الآن؟



ـ ما السند القانوني لإخلاء سبيل المذكور من سجن الإبعاد حيث كان مودعا به بعد تنفيذه للعقوبة الصادر بها ذلك الحكم الجزائي.