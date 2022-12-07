

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد الصاحب أن فعاليات «البيت السعودي» المقامة على كورنيش الدوحة، تقدم تجربة ثقافية واجتماعية وسياحية وترفيهية لجماهير بطولة كأس العالم قطر 2022.



وقال الصاحب إن الاتحاد السعودي أقام في العاصمة القطرية منطقة تفاعلية للجماهير تحمل اسم «البيت السعودي» في قلب الدوحة وعلى الكورنيش، لاستقبال الجماهير من كل الجنسيات والترويج للثقافة الوطنية ودعم الصقور الخضر.



وأضاف أن منطقة فعاليات «البيت السعودي» تقدم تجربة متكاملة للمشجعين ذات أبعاد ثقافية واجتماعية وسياحية وترفيهية، خاصة أن تصاميم البيت السعودي مستلهمة من ثقافتنا وأسلوب حياتنا، ولكن بلمسة رياضية.



وتابع قائلا: منطقة البيت السعودي المستمرة على كورنيش الدوحة حتى نهاية مونديال قطر، تقدم لجماهير كأس العالم تجارب تفاعلية ثقافية ذات علاقة بالمأكولات، والقهوة السعودية، وكذلك القيم والعادات العربية الأصيلة، لافتا إلى أنها مقامة على مساحة تبلغ نحو 18 ألف متر مربع، وتتضمن أكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة.



وأشار إلى تواجد مسرح ضخم في منطقة البيت السعودي، يتضمن شاشات عملاقة لبث مباريات المونديال، إلى جانب حفلات غنائية لفنانين سعوديين.



وأوضح ماجد الصاحب أنه من خلال متحف الصقور الخضر، يمكن التعرف على بطولة دوري المحترفين السعودي «دوري روشن»، والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الأصلية، والتعرف على مراحل تطوره من خلال شاشات مجهزة لذلك، حيث يعد الدوري السعودي من أبرز الدوريات العربية، ونجومه يحظون بمتابعة من ملايين المشجعين في المملكة والمنطقة.



وشدد على أن زوار البيت السعودي يستمتعون بتجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيا في جناح الأحلام، عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير مع تشكيلة المنتخب السعودي افتراضيا، مشيرا إلى أن الزوار أمامهم فرصة التسوق من متجر الصقور الخضر، الذي يحتوي على زي المنتخب الرسمي، بالإضافة إلى أعلام وشعارات المنتخب السعودي.