بالهتاف والتصفيق.. شاهد مشجعون أرجنتينيون لكرة القدم مباراة اليابان أمام كرواتيا أول من امس لكن ليس من داخل ستاد بل في مجلس قطري.



ويستضيف القطري خالد البنعلي عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم في مجلسه، وهو مكان للتجمعات ملحق بمنزله، حيث يقدم لهم مأكولات ومشروبات بالمجان. ويمكن للمشجعين أيضا مشاهدة المباريات على شاشة كبيرة.



وقال نجله عبدالله إنه بسبب قرب منزلهم من ستاد خليفة الدولي يعتقد الناس أن غرفة المجلس تابعة للستاد. مضيفا «متوقعين إن هذا تبع الستاد، فإحنا نقولهم إن هذا لا.. هذا المكان لنا إحنا، إحنا مش خاصين في الستاد، هم منبهرين من هالصورة، وإحنا هنا نوريهم أكلنا.. نوريهم الأكل العربي.. الأكل القطري، الشاي والقهوة والكرك، وبنفس الوقت نعلمهم ثقافاتنا وعاداتنا، نعلمهم كيف تاريخ العرب».



وقالت المشجعة كوستانزا ريخه «هذا يتيح لنا فرصة التعرف على ثقافة البلد الذي يستضيف كأس العالم هذا العام. إنها فرصة عظيمة لنا كأرجنتينيين للتعرف على ثقافة أخرى مختلفة عنا تماما».



وفي الوقت نفسه، تفاعل مستخدمو تويتر بقوة مع وسم «اعزمهم في مجلسك» إذ يشارك القطريون حفاوتهم وكرم ضيافتهم على الإنترنت.



وقال عبدالله «هذه مبادرة فردية من الوالد، الله يحفظه، هو إللي بلش فيها، رتب المكان هذا لاستقبال جماهير كأس العالم ضيوف قطر، مثل ما قال سمو الأمير هذا كأس العرب، وهذه عادات وتقاليد العرب وهذه عاداتنا وتقاليدنا، ومثل ما تشوف عندنا ناس يجولنا من كل مكان».