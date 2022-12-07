حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اللبنانيين من حسابات مشبوهة، هدفها تجنيد عملاء للتجسس لصالح الكيان الإسرائيلي، وأحدها عبر تطبيق «فيسبوك» تحت اسم: «Amine Amine» الذي يقوم مشغله ـ مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيعا - بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ 1080 يورو، وذلك على صفحات إلكترونية لبنانية عدة، تعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبان.



وأفادت، في بيان، بأنه تم الاشتباه، أيضا، في تطبيق «Facetune 2» الموجود ضمن قائمة متجري «Play Store» و«App Store»، والذي تم تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013. وتبين أنه بعد تحميل التطبيق يطلب الموافقة ويستحصل عليها للدخول على البيانات والصور الموجودة داخل الهاتف، ويخشى من احتوائه على ثغرة ذات أهداف تجسسية إسرائيلية.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم تتبع حسابات وصفحات إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفا من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها للإيقاع بهم وتجنيدهم عملاء لصالحه.