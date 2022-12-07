

أبدى النجم البرازيلي نيمار سعادة بالغة بعودته إلى الملاعب ومساهمته في فوز منتخب بلاده على نظيره الكوري الجنوبي 4-1 ضمن منافسات دور الـ 16.



وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: «شكرا لأخصائي العلاج الطبيعي وللفريق بأكمله الذي كان يدعمني في الأيام الماضية، أنا سعيد للغاية بالعودة مرة أخرى إلى أرض الملعب وبأنني أديت في هذه المباراة بما يرضي الجماهير».



وقال نيمار: «سعيد بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام كوريا الجنوبية، ربما يصعب علي تقبل الأمر لأنني أعتقد أن الفريق بأكمله أدى بشكل رائع، وهو ما كنا نريده، كنا نريد الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، وهذا ما حققناه، الجماهير كانت رائعة أيضا وعلينا أن نهنئها».



ومضى: «لا يمكن أن نكون راضين بنسبة 100% عما نفعله، وعلينا دائما أن نتطلع إلى التطور وتحسين أداء الفريق، وأعتقد أن جائزة رجل المباراة ليست فقط لي، ولكن لكل زملائي بالفريق».



ووجّه نيمار رسالة للجماهير قائلا: «أستطيع فقط أن أعبر عن شكري لكل هذه المحبة ولكل المشاعر التي وجهت لي، عندما تعرضت للإصابة، كانت ليلة صعبة للغاية، وكنت أفكر في العديد من الأمور والعواقب وكنت أخشى ألا ألعب مجددا في كأس العالم الحالية».



وتابع: «شكرا جزيلا لكل من أرسل لي رسائل، أعتقد أن الدقائق الأولى كانت الأصعب علي بعد الإصابة، لهذا السبب أنا ممتن جدا وأعتقد أن الأداء في هذه المباراة كان بطاقة شكر للجميع وكان مهماً للمنتخب كي نفوز بالمباراة ونقترب خطوة للحلم».



تيتي: الجدية سبب فوز «السامبا»



قال المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو المعروف بـ «تيتي»، إن الجدية التي لعب بها منتخب بلاده أمام منتخب كوريا الجنوبية، كانت السبب الرئيسي في الفوز والتأهل للدور ربع النهائي لكأس العالم.



وتأهل منتخب البرازيل للدور ربع النهائي بعد فوزه الكبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دور الـ 16.



وقال تيتي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن منتخب البرازيل لعب بتوازن جيد بين الدفاع والهجوم، مشيرا إلى أن الفريق خاض المباراة بجدية وتركيز كبيرين.



وأضاف: «تسجيل هدفين في ربع الساعة الأولى للمباراة، سهل مهمتنا في التأهل»، مشيدا بأداء نجم المنتخب نيمار دا سيلفا، قائلا «عودة نيمار شكلت إضافة كبيرة للمنتخب من الناحيتين الفنية والمعنوية للاعبين في الملعب، نيمار يحرص دائما على تحفيز اللاعبين وتشجيعهم، كما أنه لاعب حاسم وسيظهر أفضل ما عنده في المرحلة المقبلة من المونديال».



وتابع: «نسعى لإسعاد الشعب البرازيلي من خلال تقديم أفضل المستويات الفنية، وحصد اللقب في النهاية، ما زلنا نفتقد عددا من العناصر مثل أليكس ساندرو الذي يتعافى من الإصابة ويقوم الطاقم الطبي بمجهود كبير معه من أجل اللحاق بالمنتخب».



سون يعتذر للجماهير الكورية



اعتذر قائد كوريا الجنوبية هيونغ-مين سون عن خروج منتخب بلاده القاسي من كأس العالم لكرة القدم، بعد سقوطه أمام البرازيل 1-4 في الدور ثمن النهائي للمونديال.



وقال سون الذي لعب في قطر بقناع إثر جراحة خضع لها بعد تعرضه لكسر حول عينه «بإمكاني فقط أن أعتذر من جماهيرنا كوننا لم نرتق إلى التوقعات».



وتابع في حديث مع الصحافيين «قدمنا أفضل ما لدينا ولكن أعتقد أننا خضنا مباراة صعبة.

ولكن لا شك أن كل اللاعبين قاتلوا بفخر وبذلوا قصارى جهدهم وعملوا جاهدا للوصول الى هنا».



تابع سون (30 عاما) «اللاعبون والجهاز الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير لهذه المباراة».



وأعرب سون الذي لم يسجل أي هدف في قطر ولم يظهر بمستوياته المعتادة، عن أسفه لرحيل بينتو «لم يكن لدي أي شك بشأن أسلوب كرة القدم الذي اتبعه»، في إشارة إلى النقاد الذين قالوا إن بينتو كان شديد الحذر في بعض الأحيان.

وتابع نجم توتنهام الانجليزي «كان لدى الكثير من الناس تحفظ على ذلك، لكنهم جميعا شجعونا عندما لعبنا بشكل جيد في كأس العالم هنا. كنا قادرين على تنفيذ الأشياء التي عملنا عليها خلال السنوات الأربع الماضية. من المحزن رؤيته يرحل».



بينتو يستقيل.. ويؤكد: قدمنا أفضل ما لدينا



أعلن مدرب منتخب كوريا الجنوبية البرتغالي باولو بينتو استقالته مباشرة بعد الخسارة مؤكدا أن هذا قرار اتخذه في سبتمبر الماضي، بعد أن تولى المنصب منذ 2018.



وقال إن فريقه قدم أفضل ما لديه خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».



وودّع منتخب كوريا الجنوبية منافسات المونديال من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 1-4.



وأضاف بينتو خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: أن «منتخب كوريا الجنوبية لعب بصورة مميزة واستطاع أن ينتزع التأهل للدور ثمن النهائي عن جدارة واستحقاق، ولكنه اصطدم بالأفضل في العالم، وهو منتخب البرازيل».



وأوضح: «مواجهة منتخب قوي مثل البرازيل تتطلب درجة عالية من التركيز في الجانبين الهجومي والدفاعي، وهو ما افتقده المنتخب في المباراة، خصوصا في المرحلة التي سبقت الهدف الأول للبرازيل».