

الدوحة - عبدالعزيز جاسم - فريد عبدالباقي



تواجد المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم في ستاد البيت لمتابعة اللقاء الذي جمع منتخبي إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، والتي انتهت بفوز الإنجليز بنتيجة 3-0، ليصعد لمواجهة المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي.



وعقب نهاية المباراة، حرصت «الأنباء» على الالتقاء بالمدرب الذي تحدث عن مشاركة منتخب قطر الأولى في نهائيات كأس العالم، حيث أكد أن «العنابي» حقق العديد من المكاسب خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، مضيفا أن المنتخب القطري استفاد كثيرا من خلال تواجده مع أفضل المنتخبات على مستوى العالم.



وبسؤاله عن تقييمه للمباريات الثلاث التي خاضها «العنابي» في المجموعة الأولى، أجاب قائلا: «هذه المجموعة تعتبر قوية جدا نظرا لأنها تضم منتخبات بحجم الإكوادور والسنغال بطلة أفريقية، وهولندا المصنف الثامن عالميا».



واعترف مدرب قطر بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مباراته الافتتاحية أمام الإكوادور وهو ما نتجت عنه الخسارة بنتيجة 0-2، وفيما تحسن أداء الفريق في مباراتي السنغال وهولندا، ولكن لم يستطع الحصول على أي نقاط خلال مشواره في البطولة.



وكشف سانشيز عن أن المنتخب القطري خاض المونديال ليس بهدف المنافسة على اللقب بل لتقديم أداء جيد في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم، وهو ما ظهر في مباراتي السنغال وهولندا.

وعن حقيقه رحيله عن تدريب «العنابي»، قال سانشيز: «حتى الآن لم أحدد مصيري مع المنتخب سواء بالاستمرار أو الرحيل!».



وأوضح سانشيز أنه حتى الآن لا توجد خطة إعداد للمنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي ستقام مطلع الشهر المقبل في مدينة البصرة العراقية، حيث اننا نتابع ونستمتع بأجواء مونديال قطر.