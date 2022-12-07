"ديوان الخدمة" يواصل استعدادات فتح باب تسجيل الخريجين للمرحلة الـ 81 للتوظيف

ترشيحات جديدة للتوظيف ترتبط بتوافر احتياجات من الوزارات والجهات الحكومية

شمول شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية بـ " الشؤون " بمكافآت نظرائهم العاملين في "التربية" أمام "الخدمة المدنية"

مريم بندق



كشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن، تعمل على تسريع التوظيف الحكومي من دون انتظار الخريجين فترة زمنية من الوقت.



وأوضحت أن العمل يتم وفق استراتيجية مؤسسية تتضمن عدة محاور، أهمها أن يتم توفير الخريجين في التخصصات ذات الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.



واستطردت المصادر قائلة: لذلك اعتمدنا استراتيجية لا تتأثر بتغيير الوزراء تقوم على إبلاغ مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة بنوعية التخصصات التي مازالت نادرة وتوجد لها فرص وظيفية من دون أي مدة انتظار لتوفير الوظائف التي تتناسب مع التخصصات.

وزادت: نواصل أيضا العمل على ان تتواءم تخصصات البعثات الخارجية مع الاحتياجات المطلوبة بقدر كبير، اذ لا يمكن فرض تخصص معين على أي خريج دعما لحرية التعليم والبحث العلمي، ولكن حققنا خطوات جذرية إيجابية في ربط البعثات باحتياجات الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وأضافت: تابعنا النهج ذاته مع خطط البعثات في الجامعات الخاصة المحلية، مشيرة إلى أننا نتطلع من خلال هذه الاستراتيجة إلى تسريع التوظيف الحكومي من دون أي مدد انتظار، وبالفعل فقد تحقق ذلك الآن مع بعض التخصصات النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل مثل الأطباء والوظائف الطبية الفنية وبعض التخصصات الأخرى.

"ديوان الخدمة" يواصل استعدادات فتح باب تسجيل الخريجين للمرحلة الـ 81 للتوظيف

علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية يواصل استعدادات استكمال إجراءات فتح باب التسجيل للمرحلة الـ 81 للراغبين في التسجيل للتوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة وذلك في 16 الجاري حتى 30 منه.

ترشيحات جديدة للتوظيف ترتبط بتوافر احتياجات من الوزارات والجهات الحكومية

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل" الأنباء" أن إعلان دفعة ترشيحات جديدة للتوظيف الحكومي قبل موعد فتح باب التسجيل للمرحلة ال 81 ترتبط بتوافر احتياجات من الوزارات والجهات الحكومية.

شمول شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية بـ " الشؤون " بمكافآت نظرائهم العاملين في "التربية" أمام "الخدمة المدنية"

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ،إن شمول شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بمكافآت نظرائهم العاملين في وزارة التربية يحتاج إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية لا يملك صلاحية الموافقة على مثل هذه الطلبات التي تحتاج إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية.