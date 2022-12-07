بيروت ـ أحمد عز الدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سفير الجزائر في لبنان عبدالكريم الركايبي بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، كما استقبل سفير سورية علي عبدالكريم.



والتقى بري الوزير السابق وديع الخازن الذي قال انه عرض الهواجس والمخاوف من الوضع الراهن في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومه انقاذية تواكب التطورات، وحل اشكالية استخراج الثروة النفطية للنهوض بالاقتصاد.



وحذر من ارتفاع منسوب الخطاب السياسي ناقلا عن الرئيس بري قوله «ان لبنان لا يعيش دون مسيحييه، لذا فهو يولي روحية المشاركة الحقيقية والمناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين كما نص عليها اتفاق الطائف».



من جهة ثانية وفي مجلس النواب ـ لجنة المال والموازنة اجتمعت مع وزير المال يوسف خليل واستمعت منه الى شرح حول قرارات الوزارة التي اتخذت بعد نشر الموازنة بفرض ضريبة على رواتب الموظفين في القطاع العام.



وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع: تم الاتفاق على تجميد العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على رواتب الموظفين لحين اعادة النظر بها وفقا للمراجعات التي تجريها وزارة المال، ونقاشات النواب والمواقف التي طرحوها بهذا الصدد.