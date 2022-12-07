نوهت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر إلى أنه يجب على جميع المشجعين الحصول على التذاكر المعتمدة للمباريات التي يريدون حضورها في أي من الملاعب.



وأكدت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية على «تويتر» أنه لن يسمح للجماهير التي لا تحمل تذاكر للمباريات التي تريد حضورها الدخول إلى الملعب، وسيتم التعامل معهم من قبل الجهات المختصة بقوة أمن البطولة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك حرصا على أمن وسلامة الجميع، كما دعت الجمهور الرياضي الراغب في حضور المباريات إلى الحصول على التذاكر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.