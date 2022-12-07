ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن السويسري يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ اقترب من مغادرة فريقه للانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وأضافت الصحيفة أن سومر سيخلف الإسباني ديفيد دي خيا في حراسة مرمى الفريق الإنجليزي، حيث ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم.



ويمتد عقد سومر مع غلادباخ حتى 30 يونيو 2023، حيث يلعب مع الفريق منذ 2014، وأصبح واحدا من أفضل حراس المرمى في «البوندسليغا» وكذلك في بطولة كأس العالم بقطر.



وكان النادي الألماني قد عرض على الحارس السويسري تجديد عقده، ووفقا لتصريحات روبرت فيركس، المدير الرياضي بغلادباخ، فإن النادي كان في محادثات جيدة معه، لكنهم أبدوا أيضا جاهزية للسماح له بالرحيل في يناير في حال تلقي مقابل مناسب.



وقال فيركس في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد»: «نحن نقيم الأمر وبالتأكيد نحن جاهزون».



وأضاف في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «لا نخطط للسماح ليان بالرحيل في يناير، لكننا نرغب بالتجديد، من الواضح أنه في الـ 33 من عمره وهو يرغب في دراسة الأمور بعناية ويدرس إذا ما كان سينهي مسيرته في غلادباخ أو القيام بشيء آخر».



وأوضح فيركس أن ناديه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من مانشستر يونايتد، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يتغير في أي وقت.