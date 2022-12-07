قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الثمانية، يرى المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان غال أن هناك فرصة رائعة لاستغلال نقاط ضعف قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وقال فان غال أمس «بالطبع، ميسي هو الأكثر خطورة وابتكارا.. ولكنه في المقابل، لا يشارك كثيرا في اللعب عندما يستحوذ المنافس على الكرة. هنا تكمن فرصتنا».



وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور قبل النهائي لمونديال 2014 بالبرازيل، عندما فاز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.



وقال «لدينا تسوية حساب.. لا أود النظر للخلف. في ذلك الوقت، رأيت أننا كنا أحق بالفوز».



وأوضح «نريد أن نتوج أبطالا للعالم. قلت هذا مبكرا، واللاعبون احتضنوا هذا الهدف. حتى وإن لم تكن أعظم فرصة، فإننا نسعى لاقتناصها».