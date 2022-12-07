الصرف أولاً للكويتيين ويليهم بعد ذلك الوافدون

أحمد مغربي



أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميماً بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوي المتراكم (أثناء الخدمة) للعاملين في القطاع النفطي، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن يكون الصرف أولا للكويتيين ويليهم بعد ذلك غير الكويتيين.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والصادر من العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام أحمد الرفاعي، أن الشركات النفطية ستقوم بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات نهاية الشهر الجاري.