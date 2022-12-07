تخطط اليابان لإنفاق حوالي 5 تريليونات ين ياباني (37 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير ونشر صواريخ بعيدة المدى وسط تزايد التهديدات العسكرية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن طوكيو تريد امتلاك قدرات على شن هجوم على قواعد العدو

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، تدرس اليابان أيضا شراء صواريخ كروز من الولايات المتحدة.

ويعد الحصول على مثل هذه الأسلحة الهجومية أمرا مثيرا للجدل في اليابان، في ضوء دستورها السلمي الذي وضعته بعد الحرب. وتركز السياسة الأمنية للبلاد حتى الآن حصريا على الأسلحة الدفاعية.

ومع ذلك، في ضوء تزايد توتر الوضع الأمني ، تريد اليابان، إحدى دول مجموعة السبع، الآن تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كبير.

ويهدف الحزب الحاكم برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2?? من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن اليابان حددت منذ فترة طويلة ميزانيتها الدفاعية السنوية بنحو 1?? من الناتج المحلي الإجمالي.