تعتزم شركة برمجيات الكمبيوتر الأمريكية أدوبي شطب حوالي 100 وظيفة بهدف خفض النفقات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخفض المتوقع لعدد الوظائف في أدوبي يقل كثيرا عن آلاف الوظائف التي قررت شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى مثل ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك وأمازون دوت كوم للتجارة الإلكترونية وآبل للإلكترونيات شطبها.

وذكرت تقارير أن أدوبي لن تنفذ عملية تسريح واسعة النطاق للعمال، كما أنها ستواصل تعيين موظفين جدد.

كما قالت التقارير إن الشركة ستنقل بعض موظفيها إلى وظائف تدعم المبادرات الحيوية إلى جانب شطب عدد قليل منها.

وأشارت بلومبرج في تقرير أمس إلى توقعات بموجة تسريح عمال واسعة في الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات على خلفية المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود خلال العام الحالي.