أشاد المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي، بلاعبه حكيم زياش، مشبها إياه بـ «نيمار مع البرازيل ومبابي في فرنسا».



وقال الركراكي في تصريحات صحافية أمس: «زياش هو صغيري، الشعب المغربي طالب به، وهو أحس أن عليه تقديم شيء ما لا أعلم لحدود اللحظة لماذا كانت لديه مشاكل في السابق، إنه إنسان أمنحه المسؤولية والحب، إنه كنيمار في البرازيل، ومبابي في فرنسا». وتابع: «هناك مدربون يقولون إن كل اللاعبين متساوون وأنا لا أتحدث عن المنتخب المغربي هنا، لا هذا ليس أمرا صحيحا، فرونالدو ليس مثلا كالباقي أنا أمنحه الكثير من الحب ويكافئني في الملعب، كباقي اللاعبين، لقد فهموا جميعا أن عليهم تبليل القميص». يذكر أن المغرب سيواجه نظيره البرتغال في ربع نهائي كأس العالم، يوم السبت المقبل على ستاد الثمامة.