علامات استفهام كثيرة على أداء رونالدو

المنتخب السعودي حقق طفرة غير مسبوقة لكنه عانى من الإصابات



مبارك الخالدي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت عامر المعتوق أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب الشباب، والقادسية والمنتخب الوطني سابقا، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



ما توقعاتك لمباريات الدور بع النهائي؟



٭ بالنسبة لمواجهة البرازيل وكرواتيا أعتقد ان البرازيل ستمر بسهولة من الكروات نظرا للفوارق الكبيرة بين المنتخبين، أما لقاء الأرجنتين مع هولندا فأعتقد ان المباراة صعبة للغاية، لكن إن لعبت الأرجنتين بالروح المعروفة والرغبة الواضحة للاعبين ببلوغ النهائي والمنافسة على اللقب فأعتقد ان منتخب «التانغو» سيكون اقرب للفوز.



منتخب توقعت له التألق وخالف التوقعات؟



٭ توقعت أن يفعلها المنتخب التونسي وكذلك الأخضر السعودي بعد البداية القوية، ولكن للأسف لم تظهر تونس كما تمنينا، وعانى المنتخب السعودي كثيرا بسبب الإصابات فتأثرت نتائجه بعد مباراة الأرجنتين التاريخية.



ما توقعاتك لفارس العرب منتخب المغرب؟



٭ أسعدنا كثيرا أداء المنتخب المغربي الذي قدم صورة رائعة عن الكرة العربية، وأثبت أنه لا شيء مستحيلا مع الالتزام والعطاء والروح، ودخل التاريخ بعبوره للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور ربع النهائي، ونتمنى ان يستمر هذا الإنجاز لأبعد الأدوار فهو بحق قد شرف الكرة العربية.



من سيتأهل إلى الدور النصف النهائي؟



٭ أتوقع فرنسا وأعتقد انها ستذهب أيضا الى المباراة النهائية، كما أتوقع وصول الأرجنتين والبرازيل والبرتغال الى المربع الذهبي.



من تتوقع ان يحصد لقب المونديال؟



٭ هي أمنية قبل التوقع ان يخطف البرازيل الكأس لأن الكرة البرازيلية بحاجة لهذا اللقب بعد سنوات من الغياب، كما ان الجيل الحالي متجانس للغاية ويستحق الفوز بالمونديال.



من تتوقع ان يحصل على لقب هداف المونديال؟



٭ المنافسة قوية بين الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار.



كيف رأيت ظهور النجمين رونالدو وميسي في المونديال؟



٭ هناك علامات استفهام كثيرة على أداء النجمين وخصوصا رونالدو الذي صاحبته المشاكل الكثيرة، وكمحب لميسي أتمنى ان يواصل التألق حتى النهائي.



أفضل حارس مرمى برأيك؟



٭ أبهرني أداء وتصديات حارس مرمى منتخب پولندا تشيزني، وأتوقع له مستقبلا كبيرا فهو حارس مرمى بارع بكل المقاييس.



كيف رأيت أداء المنتخبات العربية في المونديال؟



٭ بداية يجب ان نلتمس العذر للمنتخب القطري الذي عانى الرهبة وضغط الجمهور والإعلام، فلم يظهر كما توقعنا، وبالمناسبة فنحن لم نطالب العنابي بالكثير فيكفي شرف الاستضافة، أما المنتخب السعودي فحقق طفرة غير مسبوقة بالفوز على الأرجنتين لكنه عانى من الإصابات لاحقا، وبالنسبة للمنتخب التونسي فلم يقدم الكثير للأسف وكل الآمال معقودة على أسود الأطلس.



كيف تقيم الاستضافة القطرية للمونديال؟



٭ الحقيقة كل شيء مذهل ويفوق الوصف فنحن كعرب نشعر بالفخر لهذه الملاعب والتنظيم الدقيق الذي أبهر الأوروبيين قبل العرب، وهذه النسخة هي الأنجح على الإطلاق بشهادة الجميع.