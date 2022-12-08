عاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق لسموه إلى البلاد بعد زيارة لدولة قطر الشقيقة حضر خلالها إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من أخيه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة. وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد حضر المباراة التي جمعت بين منتخبي البرتغال وسويسرا وجرت على ستاد لوسيل ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة يرافقه وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



والتقى سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش المباراة مع أخيه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وكان سموه قد وصل إلى مطار الدوحة في وقت سابق، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر وسفيرنا لدى قطر خالد بدر المطيري وأعضاء السفارة.