ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ154 التحضيري للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته الـ43 المقرر عقدها الجمعة في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.



وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض مناقشة التحضيرات الجارية للقمة الخليجية وكافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في أعمال القمة.



وكانت أعمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري الـ154 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 انطلقت في الرياض وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي (رئيس الدورة الحالية) في كلمته بافتتاح الاجتماع ان هذه الدورة الوزارية التحضيرية تحظى بالعديد من ملفات التعاون الخليجي المشترك والتي نسعى الى إنجازها ورفعها الى المجلس الأعلى في دورته الـ43 وذلك تعزيزا للمسيرة المباركة للمجلس وتحقيقا لمزيد من الرقي والإخاء لدولنا مؤكدين العزم على مواصلة الجهد المشترك لما فيه الخير لأبناء الدول الاعضاء والمنطقة بأسرها. واضاف «ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمضي في مسيرته بخطى ثابتة ومدروسة وفق ما اختطه قادة دول المجلس من رؤى وتوجيهات سديدة وبما يحقق تطلعات وآمال شعوب دولنا في جميع مجالات التعاون ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا والتفاعل البناء مع القضايا الاقليمية والدولية والتوجه الإيجابي نحو تحقيق الشراكة الاقتصادية المثمرة مع العديد من الدول والتجمعات ومن اجل بلوغ التنمية الشاملة والمستدامة».



ورحب البوسعيدي بوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله معربا عن الأمل له بكل التوفيق وخالص الأمنيات للكويت بدوام الازدهار والنماء.



وأعرب عن بالغ الثناء لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على الجهود الكبيرة والملموسة التي بذلها خلال فترة رئاسة المملكة لأعمال الدورة الـ42 للمجلس وما شهدته من انجازات مثمرة.



كما اعرب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن خالص التهنئة على ما شوهد من نجاح عالمي فائق وتنظيم متألق ببطولة كأس العالم قطر 2022 هذا الحدث الكبير الذي يحسب بحق لدولة قطر ولمنطقتنا ورسالة عربية للسلام والوئام للعالم أجمع.



وقال البوسعيدي «تتطلع دولنا للدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 28 خلال عام 2023 التي ستستضيفها دولة الامارات» معربا لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عن خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق والسداد في تحقيق الغايات المرجوة من تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير كما نعرب عن حرصنا على التعاون التام والجماعي مع اشقائنا في دول المجلس في قضايا المناخ والتحول التدريجي الى الطاقة المتجددة.