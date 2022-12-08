%26 نمو استهلاك البنزين إلى 12.2 مليون ليتر يومياً تماشياً مع زيادة السكان والتوسع العمراني

66 محطة وقود تابعة لـ «البترول الوطنية» منها 61 دائمة و5 متنقلة.. وتشغيل 6 أسواق مركزية

بنزين «ممتاز» الأعلى استهلاكاً بواقع 7.6 ملايين ليتر يومياً.. يليه «الخصوصي» بـ 4.4 ملايين ليتر

قفزة في استهلاك «الكهرباء والماء» للوقود بـ 6.4 مليارات ليتر ما بين زيت الوقود الثقيل والغاز



أحمد مغربي



تماشياً مع زيادة أعداد السيارات في الكويت وارتفاع نسبة السكان، شهدت معدلات استهلاك البنزين في البلاد زيادات كبيرة خلال السنة المالية الماضية 2021/2022، إذ أظهرت شركة البترول الوطنية في بيانات حصلت عليها «الأنباء» ان حجم الاستهلاك بلغ 4.46 مليارات ليتر خلال العام (ما بين بنزين خصوصي وممتاز وألترا)، أي بمعدل استهلاك يومي يبلغ نحو 12.2 مليون ليتر، وذلك بزيادة كبيرة بلغت 26% مقارنة بالعام المالي السابق والذي بلغ فيه الاستهلاك نحو 3.5 مليارات ليتر، ويعزى تلك الزيادة أيضا إلى عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل بعد رفع كل قيود كورونا من قبل مجلس الوزراء.



وذكرت «البترول الوطنية» في آخر إحصائية حول معدلات استهلاك البنزين والوقود للسوق المحلي أن كل مؤشرات الاستهلاك للوقود شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنة المالية الماضية بنسب تراوحت بين 12% للبنزين الممتاز الذي يسيطر على مبيعات السوق المحلي بنحو 2.8 مليار ليتر سنويا، أي بمعدل استهلاك يومي يبلغ 7.6 ملايين ليتر يوميا.



ولجهة البنزين الخصوصي الذي شهد انخفاضا كبيرا في معدلات الاستهلاك على مدار الأعوام الماضية، بعد اتخاذ قرار برفع أسعاره، فنلاحظ ان استهلاكه خلال العام المالي الماضي شهد ارتفاعا الى نحو 1.61 مليار ليتر سنويا، مقارنة باستهلاك بلغ 1.21 مليار ليتر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 32%، وليبلغ المعدل اليومي للاستهلاك نحو 4.4 ملايين ليتر يوميا، أما بنزين ألترا فشهد زيادة مطردة بعض الشيء ليبلغ 52.2 مليون ليتر سنويا مقارنة باستهلاك بلغ 43.5 مليون ليتر خلال العام المالي قبل الماضي.



وإجمالا، فإن معدل الاستهلاك اليومي في البلاد للبنزين يبلغ 12.2 مليون ليتر، ولجهة الانفاق على استهلاك البنزين في الكويت فانه يبلغ 416.82 مليون دينار، موزعة على 237.8 مليون دينار على البنزين الممتاز، وما قيمته 169.54 مليون دينار على البنزين الخصوصي و9.39 ملايين دينار لبنزين ألترا، وعلى أساس يومي يبلغ اجمالي الانفاق نحو 1.14 مليون دينار.



زيادة الاستهلاك



وسنويا، يرتفع استهلاك الكويت من الوقود والبنزين بسبب ازدياد التعداد السكاني والذي يعتبر من أكبر المعدلات في المنطقة بالإضافة إلى التوسع العمراني والحاجة للتنقل بين هذه المناطق عن طريق السيارات المستهلكة للبنزين.



ويتضح من معدلات استهلاك البنزين ممتاز انه يستأثر بحصة الأسد من الاستهلاك السنوي للبنزين مقارنة بأنواع البنزين الأخرى (الخصوصي وألترا)، ويبلغ سعر ليتر بنزين ممتاز 85 فلسا، وبنزين خصوصي 105 فلوس، اما سعر بنزين ألترا فقامت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية بمراجعة أسعاره كل 3 شهور، حيث بلغ آخر سعر له الى 180 فلسا لليتر خلال الفترة من أكتوبر حتى 30 ديسمبر الجاري.

وبحسب «البترول الوطنية» فإن استهلاك الكيروسين شهد زيادة كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت مبيعاته في السنة المالية الماضية 176.6 مليون ليتر مقابل 108.8 ملايين ليتر في السنة المالية السابقة أي بزيادة مقدارها 62%.



استهلاك الكيروسين



وإذا نظرنا إلى استهلاك الكويت لمنتج الكيروسين على مدار السنوات الأخيرة، نجد أن المبيعات شهدت ارتفاعات كبيرة منذ العام 2016/2017 والتي كانت تقدر وقتها بمعدل 141 مليون ليتر لترتفع خلال السنة المالية 2017/2018 إلى 158 مليون ليتر، ثم سجلت أعلى مستوياتها على الاطلاق خلال السنة المالية 2018/2019 عندما سجلت 169.1 مليون ليتر.



وبالنسبة لمبيعات زيت الغاز للسوق المحلي، فقد بلغت مبيعاته ملياري ليتر مقارنة بـ 1.9 مليار ليتر في السنة المالية السابقة أي بزيادة طفيفة، وبذلك يبلغ إجمالي مبيعات الوقود للسوق المحلي خلال السنة 6.6 مليارات ليتر مقارنة بـ5.5 مليارات ليتر في السنة المالية السابقة، أي بزيادة بلغت نحو 20%.



مبيعات وزارة الكهرباء



وحول مبيعات الوقود إلى وزارة الكهرباء والماء، كشفت الإحصائية عن أن الاستهلاك قد وصل ذروته من زيت الوقود الثقيل الذي يستخدم في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه ليبلغ 6.4 مليارات ليتر، فيما بلغ استهلاك الوزارة لزيت الغاز نحو 857.5 مليون ليتر.

وكشفت عن أن إجمالي مبيعات الوقود لوزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية 2021/2022 بلغ نحو 6.4 مليارات ليتر، مقارنة بـ 4.6 مليارات ليتر خلال السنة المالية قبل الماضية، وذلك في قفزة كبيرة وملحوظة لتغطية الطلب المحلي على الكهرباء خلال فترة الصيف. وإجمالا، فقد بلغ اجمالي مبيعات الوقود في البلاد خلال السنة المالية الماضية 2021/2022 نحو 13 مليار ليتر سنويا.



هذا، وتم الانتهاء من محطات التعبئة التي تمتلكها وتديرها «البترول الوطنية»، إذ تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 18 محطة تعبئة وقود جديدة تمثل المجموعة الأولى من خطة الشركة الاستراتيجية لإنشاء 100 محطة جديدة في مختلف المناطق لمواكبة التوسعات العمرانية التي تشهدها البلاد، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة من مختلف المنتجات البترولية.

ويعتبر افتتاح محطة تعبئة الوقود رقم 145 في مدينة صباح الأحمد السكنية في ديسمبر 2021 ختام هذه المجموعة من المحطات الجديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمحطات الوقود التابعة للشركة 66 محطة، منها 61 محطة دائمة وخمس متنقلة، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تشغيل ستة أسواق مركزية في 6 محطات تعبئة وقود.





أرقام ذات دلالة



٭ 237.88 مليون دينار إجمالي مبيعات بنزين ممتاز سنويا.



٭ 169.54 مليون دينار إجمالي مبيعات بنزين خصوصي سنويا.



٭ 9.39 ملايين دينار إجمالي مبيعات بنزين ألترا سنويا.



٭ 416.82 مليون دينار اجمالي مبيعات البنزين في الكويت سنويا.



٭ 1.141 مليون دينار حجم المبيعات اليومية للبنزين.



مستودع للمنتجات البترولية بـ «المطلاع»



بناء على طلب مؤسسة البترول الكويتية إعادة النظر في نطاق عمل مشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطلاع وتحديث الدراسات الفنية المتعلقة به، قامت الشركة، عن طريق مستشار عالمي، بدراسة تقييم الطلب الاستراتيجي على المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحديد المتطلبات اللوجستية لتلبية هذه الاحتياجات حتى عام 2045، مع الأخذ بعين الاعتبار آخر التوقعات المستقبلية من قبل المستهلكين، ودراسة التوزيع الجغرافي للطلب على هذه المنتجات، بالإضافة إلى دراسة وتحديد المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وذلك حسب ضوابط ومعايير المخزون الاستراتيجي من قبل مؤسسة البترول الكويتية.



صرف البدل النقدي للعاملين في القطاع النفطي نهاية ديسمبر الجاري



أحمد مغربي



أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميماً بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوي المتراكم (أثناء الخدمة) للعاملين في القطاع النفطي، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن يكون الصرف أولا للكويتيين ويليهم بعد ذلك غير الكويتيين.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والصادر من العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام أحمد الرفاعي، أن الشركات النفطية ستقوم بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات نهاية الشهر الجاري.