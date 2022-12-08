

تجاوزت المطربة أنغام أزمتها الصحية الأخيرة، وعادت لاستئناف تصوير الحلقات الجديدة من البرنامج الذي يحمل اسمها، وبدأت بحلقة مع الفنان رامي عياش، بينما تم تأجيل حفلها المنتظر في القاهرة لموعد آخر في شهر فبراير من العام المقبل، وحفلها في الكويت إلى نهاية الشهر الجاري.



وكان د.أكرم العدوي، طبيب أنغام قد تحدث عن حالتها الصحية حاليا قائلا إنها عادت إلى المنزل، وأنها مرت بمراحل العلاج المختلفة، وحالتها عادت طبيعية ومستقرة بشكل كبير، وتماثلت للشفاء تماما، وتعد الفترة المقبلة هي فترة نقاهة، من أجل استرجاع النشاط من جديد في حياتها الطبيعية مرة أخرى.