

أعلن الفنان باسم ياخور، عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، انضمامه إلى بطولة فيلم «يونان» للمخرج أمير فخر الدين، إلى جانب الممثلة الألمانية هانا شيغولا ومواطنها الممثل سيبل كيكيلي من مسلسل «Game of Thrones»، والفنان التركي فاتح أكين، والفنان اللبناني جورج خباز.



ويؤدي ياخور، بحسب مجلة «لها»، دور أحد رعاة الأغنام في «يونان» الذي يعتبر الحلقة الثانية من ثلاثية سينمائية باشرها فخر الدين بفيلم «الغريب» الذي عرض في «مهرجان البندقية السينمائي الدولي» عام 2021.



ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تصوير الفيلم خلال النصف الأول من العام المقبل، في أماكن متفرقة لم يتم تحديدها حتى الساعة، لكنها تشمل هامبورغ في ألمانيا، وإيطاليا، والشرق الأوسط.



يذكر أن باسم ياخور انتهى أخيرا من تصوير مشاهده في بطولة مسلسل «العربجي»، سيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج شركة «غولدن لاين»، وتدور أحداث المسلسل حول مفهوم الظلم في سياق قائم على التشويق والجذب من خلال حبكة درامية ممتعة، من دون تأطير ضمن فئة «البيئة الشامية».