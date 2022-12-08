دمشق - هدى العبود



شاركت الفنانة مها المصري، فيديو للمنزل الذي تم فيه تصوير مسلسل «الفصول الأربعة»، قبل 22 عاما، وكتبت في تعليقها على الفيديو، الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «الفصول الأربعة.. ذكريات لا تنسى»، وتفاعل جمهورها ومتابعوها مع منشورها، معربين عن حبهم لذلك العمل، ومتابعتهم له في كل مرة تعرضه الشاشات وعلى أجهزتهم الخاصة أيضا، فيما أبدى البعض رأيهم بدفء تلك العائلة، وملامسة مشاكلها ومواقفها لحياة كل عائلة في العالم، وليس فقط في سورية.



وكانت مها تحدثت في لقاء سابق لها، عبر برنامج «انسايدر بالعربي»، عن تجربتها في العمل، حيث قالت: عندما يكون نص العمل جميلا جدا، والحوار فيه صادقا فهو حتما سيصل إلى قلوب الناس، شخصيات العمل موجودة في كل عائلة، والتفاصيل كانت تمس كل شخص، لذلك كان قريبا من الناس، كنا فعلا عائلة وكان الحب بيننا واضحا على الشاشة.



كما أعربت عن سعادتها، عندما يذكر أمامها اسم هذا العمل، لأنه مرتبط بذكريات عديدة بالنسبة لها، وقالت: كثير من الناس والفتيات المغتربات يقلن لي، فقط أخبرينا أين المنزل الذي صورتم فيه العمل لنتصور بجانبه ونكون ذكريات.



يشار إلى أن مسلسل «الفصول الأربعة» هو عمل تلفزيوني سوري اجتماعي، يتكون من جزأين، أنتج الجزء الأول منه في عام 1999 والجزء الثاني في 2002، وتناول الحياة اليومية لأسرة دمشقية، والعلاقات الأسرية التي تربط بين أفرادها، وهو من تأليف دلع الرحبي وريم حنا، وإخراج السوري الراحل حاتم علي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: ميلاد يوسف، رامي حنا، رباب كنعان، ديمة بياعة، خالد تاجا، نبيلة النابلسي، وآخرون.