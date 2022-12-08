منصور السلطان



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا يقضي بمنح عضو قوة الشرطة إذا أحيل إلى التقاعد برتبة وكيل أول، آخر مربوط لرتبته، ويحسب تقاعده على هذا الأساس، وذلك إذا كان قد استوفى مدة الخدمة (25 سنة فعلية)، وأتم 45 عاما فأكثر، وحاصل على 3 علاوات دورية.



ونص القرار على أن ذلك بعد موافقة وزارة المالية وتطبيقا لمبدأ العدل والمساواة بتوحيد المبادئ القانونية بين أعضاء قوة الشرط ونظرائهم في المؤسسات العسكرية الأخرى حسب القرارات المنظمة والصادرة من قبل مجلس الوزراء وقرارات لجنة الادارة والقوة البشرية وتوحيد المزايا التي يتمتعون بها.