

قام البنك التجاري الكويتي برعاية بطولة «الغولف» التي نظمها منتجع صحارى في ملاعبه «للغولف»، وسط أجواء تنافسية وحماسية بين اللاعبين. وتأتي هذه الرعاية من جانب البنك من منطلق إيمانه بمسؤوليته تجاه المجتمع ورعايته للأنشطة الرياضية ودعم فئات المجتمع كافة، والعمل على إبراز جوانب التميز والنجاح التي تحققها مثل هذه البطولات.



هذا، وقد عبر المشاركون والفائزون عن سعادتهم وفرحتهم برعاية البنك التجاري للبطولة التي شهدت مستويات عالية ومنافسة قوية، مقدمين جزيل الشكر للبنك على هذه الرعاية، ومتمنين للبنك وإدارته المزيد من التقدم والازدهار.



ومن خلال هذه البطولة، قدم البنك التجاري الكويتي هدايا للمشاركين وجوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة، وتم توزيع الجوائز المقدمة من إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك على الفائزين.