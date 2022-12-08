في إطار جهوده المتواصلة للتفاعل مع المجتمع، وترسيخا لمبادئ الاستدامة، أطلق بنك الخليج سلسلة نوعية من فصول Masterclass GB، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة.



وتتضمن السلسلة مجموعة من الفصول، كل منها في تخصص معين، يتولى تقديمه خبير متخصص في هذا المجال، بهدف تطوير إمكانات المشاركين وزيادة مهاراتهم، من خلال تعلم وممارسة مهارات جديدة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: يحرص بنك الخليج على التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام، وعملاء البنك بشكل خاص على مدار العام، وفي مختلف المناسبات، لترسيخ مكانته المجتمعية، من خلال برامج نوعية منتقاة تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع.



وأضاف: من هذا المنطلق، نبعت مبادرة بنك الخليج لتنظيم سلسلة Masterclass GB، وحرصنا على الاستعانة بخبراء متخصصين، يمتلكون خبرات واسعة في أحد المجالات، التي تم اختيارها ضمن السلسلة.



وأشار إلى أنه سيتم اختيار المشاركين في كل فصل من فصول السلسلة، من خلال مسابقة يطلقها البنك للجمهور ومتابعي حساباته على وسائل التواصل، وذلك قبيل كل فصل.



وبين أن البنك يخطط لعقد فصل جديد من السلسلة كل فترة في مجالات مختلفة مثل «الطبخ» و«التصوير» و«تنسيق الزهور» و«التصميم والأناقة» و«الخط/ الكتابة العربية»، وغيرها من المجالات التي تهم الجمهور والعملاء، على أن تكون مدة كل فصل ساعتين متواصلتين.



وتابع: نفتخر بما حققناه من تواجد فاعل في المجتمع خلال 2022، ونتطلع لمزيد من التفاعل والتواصل مع الجمهور والعملاء مستقبلا، من خلال مبادرات تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم وتحقق هدفنا بالوصول إلى أكبر عدد منهم.