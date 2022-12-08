هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الصليبخات على التضامن 79-63 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 6 للدوري العام، ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط، فيما حصل التضامن على نقطة ليصل رصيده إلى 6 نقاط، مسجلا خسارته السادسة تواليا بالدوري.



جاءت المباراة بأفضلية نسبية للصليبخات، الذي سعى مدربه الوطني فهد برجس إلى الخروج فائزا بأقل مجهود، وهو ما تحصل عليه، وتألق في المباراة محترف الصليبخات ستيفن بلير بعد تسجيله 25 نقطة، واستحواذه على 21 كرة مرتدة «ريباوند».