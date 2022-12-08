

يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة اليوم مباراتين ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يلتقي في الأولى الساحل من دون رصيد مع القادسية برصيد 6 نقاط في الـ 5:15، وفي الثانية يواجه العربي بـ 6 نقاط برقان من دون رصيد في الـ 7:15.



ويتطلع القادسية لخطف نقاط المباراة التي ستضعه في صدارة الترتيب العام ولو مؤقتا وعلى حساب الغريم التقليدي العربي، فيما يمني الساحل النفس بتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة بالنظر لمستوى الفريق في الجولات السابقة.



أما العربي فسيسعى إلى تعزيز صدارته والابتعاد بها خاصة أن برقان لم يظهر بالشكل المطلوب في الجولات السابقة وستكون المواجهتان صعبتين خاصة في ظل نزيف النقاط الذي يعاني منه الساحل وبرقان.