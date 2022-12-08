حث رئيس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين الجماهير الرياضية على حضور مباراتي القادسية مع العربي، والسالمية مع الساحل اليوم ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد.

وأكد الشاهين في تصريح صحافي أن الاتحاد سعى لتسخير كل طاقاته وإمكاناته لضمان استكمال منافسات البطولة الغالية بأفضل صورة ممكنة خاصة انها تحمل اسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الداعم الرئيسي للحركة الرياضية، ولما تمثله البطولة من أهمية خاصة لدى الجماهير الرياضية الكويتية قاطبة.

وثمن الشاهين توجيهات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتجهيز ستاد نادي الشباب لاحتضان مباراة «الديربي» بين القادسية والعربي.

ووجه الشاهين رسالة للاعبي الفرق الـ 4 وكذلك الجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وإظهار أفضل ما لديهم والاستمتاع بأجواء البطولة الغالية.