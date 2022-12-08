عبدالكريم العبدالله



دشّنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار أمس مؤتمر الخليج الأول لطب الأم والجنين بمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين في طب الأمومة والأجنة ورجال الدين والقانونيين.



وقالت النجار في تصريح صحافي إن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على تجارب الزملاء في دول الخليج من اخصائيين واستشاريين في الطب والولادة ورأي الاستشاريين والقانونين ورجال الدين على حد سواء، فيما يتعلق بأمراض الأم والجنين الشديدة والجسيمة ومنظورهم الديني والقانوني في قضية الإجهاض والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.



وأشارت النجار إلى أن المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة 70 لسنة 2020 تنص على أن «عملية الإجهاض يجب أن تنظم ويوضع لها معايير تسمح بإجراء إجهاض في حالات خاصة منها أن يكون للحمل ضرر مباشر على حياة الأم وصحتها، أو يكون الطفل والجنين مصابا بمرض عضال»، لذلك وجب علينا وضع معايير وضوابط دقيقة لتحكيم الرقابة على استخدام هذه المواد والتأكد من عدم استغلالها.



وشددت على أهمية الاطلاع على تجارب دول الخليج والمتخصصين في هذا المجال للوصول الى صياغة محدثة تواكب المعايير الطبية وتلم بكل الآراء الدينية المتعلقة بهذا الموضوع الحساس.



بدورها، قالت رئيسة المؤتمر د.أمل الخضر إنه يقام خلال الفترة من 7 الى 8 ديسمبر الجاري برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي وتنظيم رابطة أطباء النساء والولادة الكويتية.



ولفتت الخضر إلى ان المؤتمر يهدف إلى مناقشة التطورات العلمية في تشخيص حالات علم الأجنة ومشاركتها مع علماء الفقه والدين والقانون ودراسة تأثيرها على صحة الأم وتداعياتها على العائلة والمجتمع، مشيرة إلى استضافة أطباء من الخليج وأساتذة في الفقه والشريعة والقانون للتعرف على رأي علماء الدين حول الاجهاض الطبي لأسباب صحية عند الأم أو الجنين، مشيرة الى ضرورة رفع توصيات المؤتمر إلى أقسام النساء والولادة في القطاع الصحي الحكومي والأهلي.