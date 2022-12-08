السبيعي: المنصة ستشمل جميع الأنشطة السياحية وتتيح حجز المهرجانات والفنادق والاطلاع على العروض



دارين العلي



في إطار سعيها الجاد لتكون أحد الروافد الأساسية للسياحة في الكويت توقع الجمعية الكويتية للمهرجانات الأحد المقبل مع اتحاد مكاتب السياحة والسفر الاتفاقية الخاصة بإطلاق منصة «اكتشف الكويت» كأولى المنصات السياحية الشاملة في البلاد.



وقال الناطق الرسمي للجمعية عبدالعزيز السبيعي ان المنصة تهدف إلى عرض الفعاليات والأنشطة والمهرجانات المختلفة لتفعيل السياحة والأماكن السياحية والترفيهية في البلاد، مشيرا إلى ان الجمعية تسعى لأن تكون احد المساهمين الفاعلين مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسويق الكويت كبوابة عالمية للمهرجانات الدولية في المنطقة.



وأضاف السبيعي ان توقيع الاتفاقية سيكون بحضور وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون السياحة سعود الخالدي، حيث تؤكد الجمعية أهمية مشاركة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الإعلام في تعزيز المفهوم السياحي بالبلاد في إطار السعي لتحويل الكويت إلى وجهة سياحية وثقافية متميزة.



وأوضح ان منصة «اكتشف الكويت» ستشكل نقلة نوعية في المجال السياحي في البلاد نظرا لشمولها على مختلف الأنشطة السياحية والثقافية والاجتماعية والرياضية ومختلف المهرجانات التي تنظم في البلاد كما ستوفر المنصة إمكانية الحجز لهذه المهرجانات والفعاليات وإمكانية الحجز في الفنادق وتصفح وحجز عروض مكاتب السياحة والسفر والاستفادة منها. وشدد على ان الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتكون الساعد الأيمن للتوجه الحكومي بتعزيز السياحة في البلاد وتحويل الكويت لوجهة ومقصد سياحي للعائلات سواء في الداخل أو من الخارج، حيث تستهدف المنصة جميع المواطنين والمقيمين في دول التعاون، مؤكدا ان الجمعية لن تألو جهدا لدعم جهود الجهات الرسمية في هذا الشأن بأفضل وسيلة ممكنة.



وذكر ان الجمعية ولهذا الهدف تتواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة، مشيدا بالاستجابة التي تشهدها مع مختلف القطاعات سواء الرسمية او الخاصة وعلى رأسها وزارة الإعلام التي تفتح أبوابها للمشاريع الخلاقة في خدمة السياحة في البلاد.