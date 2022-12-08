محمد راتب



أعلن رئيس لجنة المشتريات والتسويق علي المرشد الجميلي إطلاق مهرجان ديسمبر في الأسواق المركزية على أكثر من 270 سلعة ما بين غذائي واستهلاكي بنسبة تخفيضات تصل إلى 70% وبعض أصناف 1 + 1، مشيرا إلى أن المهرجان يأتي ضمن الخطة التسويقية الموضوعة على مدار العام بهدف زيادة المبيعات والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة والمساهمين.



جاء ذلك خلال الافتتاح بحضور رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عامر ضاري البذالي، ونائب الرئيس وليد خلف الفدعوس وأمين السر راشد عوض السعدي ورئيس لجنة المشتريات والتسويق علي المرشد الجميلي ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية سعد سند البذالي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة فهد محمد الرشيدي والادارة التنفيذية.