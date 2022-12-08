شاركت مصممة الازياء الكويتية منتهى العجيل في عرض أزياء الحرير الملكي الدولي الثالث الذي يقام حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك بقطع من التصاميم التراثية إلى جانب مصممين من 60 دولة أبرزهم المصمم الايطالي الشهير روكو بوروكو.



ويقام العرض، الذي يستمر من 6 إلى 10 الجاري، ضمن فعاليات الاحتفال السنوي للأزياء المصنعة من الحرير الملكي التايلندي برعاية ملكة تايلند سيركيت (الملكة الأم) ورئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا وبحضور ممثلين عن سفارتنا في كوالالمبور. وقالت سفارتنا في تايلند، في بيان تلقته «كونا» أمس، إن مشاركة الكويت بالاحتفال السنوي تأتي بدعوة رسمية من قبل الحكومة التايلندية مؤكدة الحرص على المشاركة في ضوء ما يربط البلدين من علاقات متينة ومتطورة.



وألقى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية في تايلند ويسانو كريا نجام كلمة نيابة عن رئيس الوزراء رحب بها بجميع الدول المشاركة في الاحتفال السنوي، مؤكدا سعي بلاده إلى توطيد التعاون مع جميع الدول وتعزيز القوة الناعمة من خلال دعم الحرير التايلندي ووصفها بـ«ديبلوماسية الحرير».