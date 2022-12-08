أحمد خميس



تقدمت مواطنة تعمل بوزارة الداخلية برتبة «ملازم أول» إلى مخفر صباح الناصر وأبلغت عن تعرضها للتهديد بالقتل حرقا والتحريض على الفسق والفجور والسب عبر رسائل الواتساب من قبل شخص لا تعرفه.



وأوضح مصدر أمني لـ «الأنباء» أن الملازم أول وخلال تسجيلها القضية والتحقيق معها من قبل محققة المخفر تواصل معها الجاني وأرسل لها رسائل يتوعدها من خلالها بالقتل، وكشف أنه يعلم بأنها في المخفر تقدم شكوى.



وتابع المصدر: بعد الاستعلام عن الجاني اتضح أنه مواطن تم استدعاؤه الى المخفر وحجزه لمدة يوم واحد ومن ثم اطلاق صراحه مما دعا الملازم أول إلى الاستفسار عن سبب اطلاق صراحه دون شروط، حيث من الممكن ان يرتكب جريمته، ليتبين لها أن المواطن لديه سجل في الطب النفسي وانه يعاني اضطرابات نفسية تجعله يرتكب امورا لا يعلم عنها، مما دعا الملازم أول إلى التوجه للنيابة العامة وتقديم شكوى ضد المواطن.