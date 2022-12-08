أعلنت هيئة البريد اليابانية اعتزامها استخدام الطيارات المسيرة (طائرات دون طيار) بدءا من أبريل المقبل، وذلك بعد تخفيف القيود المتعلقة باستخدامها في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الهيئة كشفت عن الطيارة التي سيجري استخدامها في حدث في العاصمة طوكيو قائلة إن استخدامها سيوفر الوقت والتكلفة بشكل واضح.

وتابعت الشبكة أن الطائرات المخطط لاستخدامها يمكنها حمل طرود يصل وزنها إلى خمسة كيلوغرامات والطيران لمسافة تصل إلى 35 كيلومترا. وكانت الحكومة اليابانية عدلت الاثنين قانونا للسماح برحلات الطائرات دون طيار فوق المناطق المأهولة بالسكان.

لكن الهيئة تقول إنها تخطط للبدء في استخدام الطائرات في المناطق الجبلية والجزر النائية أولا إذ تواجه نقصا حادا في العمال في تلك المناطق.