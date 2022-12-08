بعد 13 عاما من طرح جيمس كاميرون فيلمه (أفاتار)، وهو الفيلم الأكثر ربحا على الإطلاق، عرض المخرج الجزء الثاني من الفيلم الذي طال انتظاره في لندن الثلاثاء. ويعود الجزء الثاني بعنوان (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) أو «أفاتار: طريق المياه» بالمشاهدين إلى عالم باندورا الساحر، حيث حارب شعب نافي الأزرق في الجزء الأول البشر المستعمرين الساعين للسيطرة على الموارد الطبيعية للقمر.



ويعود الممثلان سام ورذينجتون وزوي سالدانا في الجزء الثاني من الفيلم، الذي تدور أحداثه بعد مرور عقد من الزمن، بشخصيتيهما جيك سولي ونيتيري وهما الآن والدان ولديهما خمسة أبناء.



وتضطرب حياتهما الهادئة في الغابة بسبب عودة «شعب السماء»، وهو الاسم الذي يطلقه شعب نافي على البشر، لملاحقة سولي. وفي محاولة لحماية أسرتهما وعشيرتهما، يهرب سولي ونيتيري وأبناؤهما إلى أرض بعيدة ويلجأون إلى عشيرة متكاينا.



وفيلم (أفاتار) الذي عرض للمرة الأولي عام 2009 هو الأكثر تحقيقا للأرباح على الإطلاق، إذ بلغت قيمة مبيعات تذاكره حول العالم 2.9 مليار دولار. ومن المخطط إنتاج أربعة أجزاء أخرى من الفيلم حتى عام 2028.