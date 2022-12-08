عارض مجلس بلدية سان فرانسيسكو الثلاثاء قرارا يتيح لعناصر شرطة المدينة استخدام روبوتات قادرة على القتل، إلا أنه لم يستبعد الاقتراح كليا وأحاله إلى لجنة مختصة.

وأثارت «الروبوتات القاتلة» التي كان مقررا نشرها في بعض الحالات الطارئة جدا كالهجمات الإرهابية أو عمليات القتل الجماعي، جدلا كبيرا عقب تأييد مجلس البلدية استخدامها الأسبوع الفائت. وانتقد عدد كبير من المعارضين هذا الإجراء، لخشيتهم من أن يؤدي إلى زيادة أعمال العنف الممارسة من عناصر الشرطة.

وتحوز شرطة سان فرانسيسكو حاليا عددا كبيرا من الروبوتات يمكنها التحكم بها من بعد، وتستخدمها في حوادث ينبغي على الشرطيين أن يحافظوا فيها على مسافة للتأكد من أن المكان آمن.

وسيتيح الإجراء الجديد استخدام الروبوتات لوضع «عبوة ناسفة» قادرة على «إعاقة أو إرباك أي مشتبه فيه مسلح أو عنيف يهدد بقتل أشخاص»، بحسب الشرطة.