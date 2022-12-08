أعلنت Ooredoo الكويت عن إطلاق خدمة Apple Pay عن طريق تطبيق MyOoredoo الخاص بها لتواكب شعارها «طور عالمك»، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الكويت تقدم هذه الخدمة التي طال انتظارها بشكل يوفر لعملاء Ooredoo سهولة إجراء العمليات المالية الفردية اليومية من دون أي تعقيدات.



وApple Pay هي ميزة فريدة تقدمها Apple على أجهزة iPhone وiPad وMacBook الخاصة بها ما يتيح للعملاء دفع فواتيرهم أو إعادة تعبئة خطوطهم أو شراء أي عرض من خلال تطبيق MyOoredoo بنقرة واحدة دون الحاجة إلى مسح أو إضافة بطاقات السحب الآلي أو بطاقات ائتمانية جديدة.



وقد شهد عام 2022 تطويرا مستمرا في Ooredoo بشكل ينعكس أيضا على تطوير كل ما يخص عملائها، واستراتيجيتها التي تجعل من تجربة العملاء مختلفة ومميزة عن كل ما يقدمه السوق.



وتعمل Ooredoo الكويت على مدار الساعة لإثراء التجربة الرقمية للعملاء من خلال شبكة اتصالات غنية ومتطورة تكنولوجيا. بابتكار وتوفير واعتماد أحدث الميزات، ومن هنا جاء تقديم Apple Pay، وهي واحدة من أحدث الميزات التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع لعملائها بكفاءة من خلال هذه الخاصية.



وقد أبدت Ooredoo اهتمامها بالتطور الرقمي المستمر للتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها السلطات الرقابية، وبنك الكويت المركزي، لإدخال تقنيات التكنولوجيا المالية بالشكل الذي يضفي المزيد من الكفاءة إلى الحياة اليومية للأفراد.