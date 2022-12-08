نظمت شركة العيد للأغذية أول مؤتمر للمحللين الماليين والمستثمرين عبر الهاتف، وذلك بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال لمناقشة البيانات المالية للشركة في الربع الثالث من 2022 والنتائج التشغيلية المجمعة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.



وفي هذا السياق، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة م.محمد المطيري عرض تقديمي مفصل عن الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 عموما والربع الثالث من العام الحالي خصوصا.

وأشار المطيري في الجزء الأول من العرض إلى عام 2022 باعتباره عام التخطيط والابتكار وإرساء القواعد التي تبلورت بإطلاق الشركة لاستراتيجية التوسع الإقليمي Goals25، إضافة الى اعتماد منهجية عمل متطورة بعناصر مساعدة دعمت النمو المتواصل رغم الارتفاع الملحوظ لمعدلات التضخم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.



ولفت إلى أبرز العوامل الإيجابية لاستمرارية العيد للأغذية في الارتقاء بعملياتها التشغيلية ومنها التوسع في قطاع هوريكا لخدمة المطاعم والفنادق، وتحقيق الشركة لنتائج لافتة لتكون بعد عام تقريبا ضمن الثلاثة شركات الأقوى والأهم في القطاع على المستوى المحلي، إضافة إلى التوسع الإقليمي والذي تحقق بدخول سوق دبي والسوق السعودي.



ومن جانبه، قال مدير إدارة علاقات المستثمرين في شركة العيد للأغذية متعب المسعود، إن العيد للأغذية بادرت بتنظيم أول مؤتمر هاتفي للمحللين الماليين والمستثمرين رغم أنها غير ملزمة به كونها مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة الكويت، إلا أنها حرصت على تنظيمه لاستقطاب المحافظ الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وتعزيز مبادئ الاستدامة والشفافية والمصداقية.



وأشار المسعود إلى أن الشركة بادرت بوضع استراتيجية متكاملة لإدارة علاقات المستثمرين بأهداف محددة تبلور أولها بتطوير الموقع الإلكتروني للشركة لبناء علاقات راسخة مع المساهمين والشركاء، ومختتما بالكشف عن المشاركة مستقبلا في الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالمحللين الماليين والمستثمرين.