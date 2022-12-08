أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عن تعيين عصام الخشنام بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من الأحد 11 ديسمبر الجاري.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العثمان إنه تم أخذ الموافقات اللازمة لتعيين الخشنام بهذا المنصب، والذي يعد كفاءة وطنية متميزة لقيادة «كي نت» وفقا لإستراتيجيتها المقبلة لفتح آفاق جديدة للخدمات الإلكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي والتجاري والحكومي بالكويت والبنوك العاملة فيها.



ويتمتع الخشنام بسيرة ذاتية متميزة وخبرة عملية جاوزت الثلاثين عاما في مجالي التقنيات المالية والمصارف، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر من جامعة الباسفيك (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفارد.



من جانبه، أعرب الخشنام عن خالص تقديره لمجلس إدارة «كي نت» على ثقتهم الغالية، ويتطلع لتعزيز مكانة الشركة وفقا لاستراتيجيتها في المرحلة المقبلة، كما أبدى ثقته بأن يكون التعاون مع فريق العمل في «كي نت» هو شعار المرحلة القادمة والتي تنتظرها العديد من المشاريع المتميزة لها.