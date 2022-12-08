بشرى شعبان



نظم قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بمشاركة الإدارات المعنية ورشة عمل بعنوان «تحسين إجراءات الشكوى العمالية» بهدف تطوير وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمنازعات العمالية، وذلك وفق مبدأ توفير الحماية للعاملين بالقطاع الأهلي مع مراعاة مصلحة أصحاب العمل طبقا لأحكام مواد قانون العمل رقم 6/2010 والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا لتوجيهات مدير عام الهيئة بالتكليف د.مبارك الجافور.



وتطرقت الورشة إلى مناقشة خطوات تقديم الشكوى العمالية والإجراءات المتخذة بشأنها والتحقيق فيها مع استعراض أهم القرارات المتعلقة بانتقال الأيدي العاملة ووضع المقترحات بشأنها، بما يكفل ضمان حماية كاملة للعامل مع مراعاة حفظ حقوق صاحب العمل في فترة زمنية محددة وفق قواعد الحوكمة.