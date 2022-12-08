أشادت نائبة رئيس جمهورية بنين مريم شابي تلاتا بالعلاقات الثنائية الوطيدة مع الكويت التي وصفتها بأنها «شريك استراتيجي بالنسبة لبلادها».



وأكدت شابي تلاتا خلال لقاء مع سفيرنا لدى بنين مشعل المنصور أمس أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به الكويت في العديد من المجالات وخاصة الإنسانية منها والتنموية.



وقالت تلاتا وفق بيان لسفارتنا تلقته «كونا» إن بلادها حريصة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف الدول والجهات المانحة لاسيما الكويت وذلك من أجل تعزيز الواقع التنموي في جمهورية بنين.



وأشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في بنين التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمارات الكويتية في بلادها لاسيما في مجال الاستثمار والتنمية.



وشددت على حرص بلادها على تعزيز مجالات التعاون المشتركة على مختلف الأصعدة، وذلك انطلاقا من منظومة الأهداف والمصالح المشتركة القائمة بين بنين والكويت.