الخميس: بيروت ستنجح مثلما نجحت قطر في تنظيم مونديال أبهر العالم وفوز المغرب وهذا نجاح لنا جميعاً

كل وسائل الإعلام العربية ستكون داعمة لفعاليات «بيروت عاصمة الإعلام العربي» على مدار العام 2023



القاهرة - هناء السيد



أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أن الاحتفال ببيروت عاصمة للإعلام العربي على مدار عام 2023، يأتي تجسيدا للتضامن العربي الكامل والثابت والمتواصل مع لبنان على مختلف الأصعدة وتمشيا مع قرارات الجامعة العربية.



وفي هذا الإطار، أعلنت جامعة الدول العربية ولبنان التعاون والتنسيق المشترك لإنجاح فعاليات «بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023» رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان.



جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقده وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، مع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكلفة بالإعداد والتحضير لفعالية «بيروت عاصمة الإعلام العربي» لعام 2023.



وأكد وزير الإعلام اللبناني، حرص بلاده على إنجاح فعاليات وأنشطة «بيروت عاصمة الإعلام العربي» على مدار العام المقبل رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأشار مكاري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى ان الفعاليات الثقافية والإعلامية والأدبية والفنية لا تتوقف ولا تنتهي في بيروت رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.



وقال: نحن مصرون على النجاح وإعطاء بيروت المكانة اللائقة التي تستحقها وسنكون على مستوى الحدث والفعالية.



من ناحيته، أكد الأمين العام لملتقى الإعلام العربي ماضي الخميس أن وسائل الإعلام العربية ستكون داعمة لكل الأنشطة والفعاليات على مدار عامل كامل مع تسليطها الضوء على بيروت باعتبارها عاصمة الأدب والإعلام والثقافة في العالم العربي.



ودعا الخميس إلى أهمية عقد اجتماعات مع الاتحادات التي تمارس مهام إعلامية للتنسيق فيما بينها بشأن هذه الفعالية، مؤكدا أن بيروت ستنجح مثلما نجحت قطر في تنظيم مونديال أبهر العالم وفوز المغرب وأشار إلى أن نجاح بيروت نجاح لنا جميعا.



من جانبه، أكد السفير خطابي، دعم الجامعة العربية للبنان في كل المجالات لإنجاح هذه الفعالية وإبراز الوجه الثقافي والحضاري والفكري لبيروت، مؤكدا أن لبنان بحاجة الى مساعدات ملموسة وترجمة التضامن المعنوي على الأرض.



وشدد السفير خطابي، على اهتمام الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبوالغيط بتقديم الدعم للبنان في كل المجالات للخروج من أزمته الراهنة، مشيرا إلى أن الأمين العام عين السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية مبعوثا خاصا إلى لبنان في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لترجمة التضامن العربي مع لبنان على أرض الواقع من خلال أنشطة وبرامج هذه الفعالية.



وأشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب قرر خلال دورته الـ51 التي انعقدت بمقر الأمانة العامة في 2021 اختيار «بيروت عاصمة للإعلام العربي برسم 2023» تجسيدا للتضامن الكامل والثابت والمتواصل مع لبنان على مختلف الأصعدة تمشيا مع قرارات الجامعة العربية.



وأكد أن هذه الرمزية التضامنية تأتي في أعقاب الحادث التراجيدي لانفجار «مرفأ بيروت» الذي اهتز له الوجدان الجماعي العربي، حيث ستكون هذه المدينة العربية ذات العمق التاريخي والفكري والفني محط أنظار وسائل الإعلام على مدار سنة 2023 لإبراز إشعاعها وتراثها الحضاري المتفرد، مشيرا إلى أن بيروت ستمثل محور الارتكاز لعدة أنشطة وفعاليات إعلامية وثقافية وفنية بمساهمة الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال).



وشدد على أن هذا الحدث سيشكل فرصة سانحة لكل الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب للانخراط في إنجاح هذه الفعاليات وتنظيمها في أحسن الظروف.