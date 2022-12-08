القاهرة - ناهد إمام



قال د.إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى، وذلك لدراسة كل التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح كل الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كل أعمالها.



وذكرت مصلحة الضرائب، في بيان، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع د.حسين محمود خيري نقيب الأطباء، ود.خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، بشأن تخوفاتهم من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.



وأضاف ان مصلحة الضرائب على استعداد تام لتنفيذ ندوات وورش عمل سواء بمقر النقابة العامة بالقاهرة أو بمختلف فروع النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح كل النقاط والإجراءات، موضحا أنه تم بالفعل الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الندوة الأولى مع نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الخميس المقبل وسيتم بثها إلكترونيا لكل أعضاء النقابة.



وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب مسؤولة فقط عما تقوم بنشره من بيانات صحافية.



ومن جانبه، أوضح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كل المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات، مطالبا أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها لأننا طرف واحد، لافتا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.



وفي سياق متصل، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ونواب الوزير فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مسبقة مع أي ممول، إلا بعد دراسة كل التخوفات من اللجان المشتركة، وبعد تقديم كل المعلومات والتوعية اللازمة بهذه المنظومات الإلكترونية وماهيتها وأهدافها ومزاياها، وشرح إجراءاتها بكل سهولة، لافتا إلى أن المصلحة تمد يد العون والمساعدة وتتوافق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي والنقابات المختلفة.