قالت الشرطة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وابنتها ذات الـ 6 سنوات تلقتا تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من شخص عاطل عن العمل وغاضب من خطط الحكومة لخفض دعم يتعلق بمكافحة الفقر.



وتبين أن مطلق التهديد هو شاب من صقلية يبلغ من العمر 27 عاما، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه.



وذكرت الشرطة في بيان امس أنه جرى تفتيش منزل مطلق التهديد وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وتسعى حكومة ميلوني اليمينية لتقليص ما تسمى بخطة (دخل المواطنين) العام المقبل تمهيدا لإلغائها بالكامل في 2024، لتحل محلها امتيازات جديدة لم تعلن تفاصيلها بعد.



وانتقدت ميلوني، التي تولت منصبها في أكتوبر الماضي، خطة دخل المواطنين التي بدأ العمل بها في 2019، وترى أنه لا ينبغي السماح للأفراد الأصحاء في سن العمل بالعيش على الإعانات الحكومية لأجل غير مسمى.



وبموجب المقترحات المدرجة في موازنة 2023، التي يناقشها البرلمان حاليا، سيتم وقف إعانات دخل المواطنين بعد 8 أشهر باستثناء الأسر التي لديها أطفال، ومن هم في سن 60 عاما أو أكثر، وذوي الإعاقة.