حنان عبدالمعبود



اعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها الواردة بالمادة 24 من قانون إنشائها والذي بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذلك طلب موافاتها بأي معلومات وبيانات، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وعليه فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الاعلام وآخرين إلى النيابة العامة، بشبهة ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة بنص المادة 10 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، وشبهة جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.



واكدت «نزاهة»، في بيان لها، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، كما تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.