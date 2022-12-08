آلاء خليفة



أعلن أمين سر جمعية المكتبات والمعلومات مشعل العنزي عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على الوصف الوظيفي الجديد لموجهي المكتبات، وهو ما يسمح للعديد من أصحاب المسميات المختلفة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتقدم إلى وظيفة موجه مكتبات.



وقال العنزي في تصريح صحافي إن الإعلان عن وظيفة موجه مكتبات والمعتمد من ديوان الخدمة المدنية مؤخرا يسمح لكل شاغلي وظائف المكتبات وتصنيف الوثائق بالترشح للوظيفة، لاسيما بعدما تم تحديث الشروط بما يتوافق مع التطورات الحديثة بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، بحيث تم الإبقاء على شرط 14 سنة خبرة فقط ضمن شروط الإعلان.



وأضاف العنزي أن الإعلان عن شاغر موجه مكتبات وفق الشروط الأخيرة، والتي لم تشترط وجود مسمى محدد يتيح لكل الموظفين الموضوعين على قوائم الانتظار لسنوات طويلة التقدم لوظيفة موجه مكتبات، وهو ما يثلج صدور موظفي القطاع ومنتظري الترقي، خصوصا أصحاب الخبرات والكفاءات.



وأثنى العنزي على جهود وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل مقصيد لحرصه على تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية والعمل على استقرار إدارات الوزارة عبر استعجال الإعلان عن الشواغر واستحداث وصف وظيفي جديد لموجهي المكتبات بما يمكن الموظفين المستحقين للوظائف الإشرافية من الترشح لها دون معوقات.