حجز نجوم الأغنية محمد منير ومحمد حماقي وراغب علامة ووائل جسار ووآدم أماكنهم في حفلات رأس السنة 2023 التي ستكون موزعة بين مصر والإمارات والأردن.

وأعلن الفنان محمد منير إحياء حفل رأس السنة يوم 30 ديسمبر في القاهرة الجديدة، وكتب - في منشور عبر "انستجرام" - "يوم 30 ديسمبر بالقاهرة الجديدة.. مستنيكم!".

وكان منير قد أحيا حفلا يوم الجمعة الماضي في الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه ومحبيه، قدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانية التي حققت نجاحا خلال مشواره الغنائي .

وقرر المطرب محمد حماقي إحياء حفل رأس السنة في الأردن، وكتب - عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي - "دعونا ننهي هذا العام بملاحظة عالية! أراكم في 31 ديسمبر في الأردن".

وكانت آخر أعمال حماقي الفنية أغنية "أدرينالين"، التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" أواخر يوليو الماضي، وحققت ملايين المشاهدات، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

وروج المطرب راغب علامة لحفل رأس السنة، معلنا إقامته في مصر يوم 31 ديسمبر الجاري، ونشر - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "دعونا نحتفل بفصل جديد يدخل العام الجديد معًا في مصر 2023، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا".

وأحيا علامة حفلا في القاهرة منذ أكثر من أسبوعين، قدم خلاله باقة من أجمل أغانيه، معبرا عن سعادته بهذه الليلة مع حبايب العمر والجمهور الجميل، قائلا "مصر المنوّرة دائماً بأهلها وناسها وأجوائها الرائعة".

كما استقر المطرب وائل جسار على مصر لإحياء حفل رأس السنة، معربا عن حبه الشديد لمصر وجمهورها، وشعوره بسعادة عندما يبدأ عامه الجديد في القاهرة.

وأصدر وائل جسار أوائل الشهر الماضي أغنية "لو تخاصمني" على قناته الرسمية على "يوتيوب" ، وهي من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي، وأعرب عن سعادته بالنجاح والانتشار الذي تحققه الأغنية.

وأعلن المطرب آدم الاحتفال برأس السنة في دبي - وكتب في منشور - " دعونا نحتفل بالسنة الجديدة معاً.. لا أستطيع الانتظار.. لرؤيتكم جميعًا في دبي يوم 31 ديسمبر" .