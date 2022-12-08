حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نموا بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 1.637 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزيودي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) أن تتخطى التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع نهاية العام 2022 تريليوني درهم (الدولار يعادل نحو 3.67 درهم) مقابل 1.9 تريليون درهم بنهاية العام 2021.

وأكد الزيودي أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية قد بلغت بنهاية الربع الثالث ما قيمته 275 مليار درهم بنسبة نمو 9 في المائة، فيما سجل إعادة التصدير نمواً بلغ 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع "تجاوزنا في أقل من عام النسب المستهدفة بزيادة التبادل التجاري بنسبة 10 في المائة من الدول التي تم إدراجها ضمن قائمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ تجاوز معدل النمو في التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع الشركاء التجاريين المستهدفين معدل 10 في المائة وصولاً إلى 37 في المائة في بعض الدول".

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال النصف الأول من العام تحقق نسب نمو تتجاوز التوقعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً بلغ 8.5 في المائة، مدعوماً بتحديث السياسات والتشريعات وجملة من العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التي تم توقيعها مع دول عدة من العالم.

وأوضح الزيودي أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية ضمن مشروعات الخمسين والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي مع إعطاء الأولويات للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل.